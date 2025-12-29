Ричмонд
«Вонючий киевский ублюдок хочет войны»: Медведев об атаке ВСУ на резиденцию

Украинские власти предпринимают шаги, направленные на срыв урегулирования конфликта, вероятно, президенту Украины придется скрываться до конца жизни. Об этом заявил Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что «вонючий киевский ублюдок» пытается сорвать разрешение конфликта на Украине.

«Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта. Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

«Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта. Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали 91 украинский беспилотный летательный аппарат, задействованный в попытке нападения на государственную резиденцию президента России Владимира Путина.

