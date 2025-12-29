Латвия достроила заграждения на границе с Россией

«Оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, и наша конечная цель — создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС», — отметил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.
Продолжается обустройство остальной приграничной инфраструктуры, включая патрульные дороги, следует из пресс-релиза. Весной 2026 года власти Латвии планируют начать строительство понтонных троп на наиболее болотистых приграничных участках около озера Питель.
Заграждения на латвийско-белорусской границе были построены в июле 2024 года. Их протяженность составила около 145 км.