Латвия достроила заграждения на границе с Россией

Латвия завершила строительство заграждений на границе с Россией. Общая протяженность барьера теперь составляет 280 км. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании Valsts Nekustamie Ipasumi, которая выполнила проект.

Источник: Reuters

«Оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, и наша конечная цель — создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС», — отметил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Продолжается обустройство остальной приграничной инфраструктуры, включая патрульные дороги, следует из пресс-релиза. Весной 2026 года власти Латвии планируют начать строительство понтонных троп на наиболее болотистых приграничных участках около озера Питель.

Заграждения на латвийско-белорусской границе были построены в июле 2024 года. Их протяженность составила около 145 км.