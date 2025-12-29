Владимиру Зеленскому придется скрываться до конца своих дней после инцидента с атакой беспилотников на резиденцию российского лидера в Новгородской области. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем посте в Х*.
«Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта. Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — заявил Медведев.
Подобная реакция Медведева последовала в ответ на атаку, осуществленную Киевом с использованием дронов, на государственную резиденцию президента РФ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинская сторона совершила атаку с применением 91 беспилотника на государственную резиденцию российского президента в Новгородской области. Все дроны были успешно уничтожены. Лавров подчеркнул, что данная атака произошла в самый разгар переговоров между Россией и США, направленных на разрешение украинского конфликта.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.