Медведев: Зеленскому придется всю жизнь прятаться из-за атаки на резиденцию

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинская сторона совершила атаку с применением 91 беспилотника на государственную резиденцию российского президента в Новгородской области. Все дроны были успешно уничтожены. Лавров подчеркнул, что данная атака произошла в самый разгар переговоров между Россией и США, направленных на разрешение украинского конфликта.