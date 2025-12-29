Ричмонд
Минобороны сообщило подробности отражения атаки ВСУ на госрезиденцию президента

С 28 по 29 декабря российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских ударных беспилотников, направленную на резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, всего было использовано 91 ударный БПЛА. В ходе отражения атаки над территорией Брянской области было перехвачено 49 дронов, следовавших в направлении Новгородской области, над Смоленской областью сбит ещё один.

Непосредственно над Новгородской областью до 07:00 мск 29 декабря перехвачены 18 БПЛА, а с 07:00 до 09:00 мск — ещё 23.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Были выпущены 91 БПЛА, которые были сбиты. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

