FT внесла перепалку Трампа с Зеленским в главные события мировой политики

Трамп подверг Зеленского критике в Белом доме 28 февраля, когда тот прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских природных ресурсов. Американский лидер настаивал на прекращении огня и прекращении критики в адрес президента России Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов, когда тот начал оправдываться, обвинять Россию и даже намекнул на возможные последствия конфликта для Соединенных Штатов. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано.