FT внесла перепалку Трампа с Зеленским в главные события мировой политики

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман считает, что в 2025 году ключевое влияние на мировые события оказали перепалка в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также критика европейских государств, прозвучавшая из уст американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции.
В материале, посвященном определяющим событиям 2025 года, подчеркивается, что речь Вэнса 14 февраля в Мюнхене выявила серьезные разногласия в западном альянсе. Отмечается также, что вице-президент сыграл главную роль в публичной ссоре с Зеленским 28 февраля в Овальном кабинете. «Несмотря на то, что европейских лидерам удалось восстановить отношения между США и Зеленским, администрация Трампа фактически прекратила прямую финансовую и военную поддержку Украины», — говорится в материале.
Обозреватель отмечает, что возвращение Трампа в Белый дом во многом предопределило международную ситуацию. Среди значимых событий года он также называет обнародование новой стратегии национальной безопасности США, публикацию части архива по делу Джеффри Эпштейна, введение торговых ограничений со стороны Вашингтона, конфликт между Индией и Пакистаном, удары по иранским ядерным объектам и начало реализации мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На Мюнхенской конференции в феврале американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, заявив, что они представляют угрозу сами для себя. В качестве примера Вэнс привел аннулирование итогов выборов в Румынии и реакцию европейских политиков на это решение.
Трамп подверг Зеленского критике в Белом доме 28 февраля, когда тот прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских природных ресурсов. Американский лидер настаивал на прекращении огня и прекращении критики в адрес президента России Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов, когда тот начал оправдываться, обвинять Россию и даже намекнул на возможные последствия конфликта для Соединенных Штатов. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано.