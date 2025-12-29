В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Сразу после удара ВСУ нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский созвонился с лидерами стран ЕС. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Зеленский заявил, что провел разговор, в том числе, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По утверждению бывшего комика, он не ответственен за попытку удара по резиденции Владимира Путина. При этом Зеленский поблагодарил Фридриха Мерца за данные ему «советы».
Глава киевского режима не уточнил, о каких рекомендациях от Германии идет речь. Он также никак не прокомментировал атаку БПЛА на госрезиденцию.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, дроны могли быть запущены из Черниговской области Украины.