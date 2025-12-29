Ричмонд
Медведев предрёк Зеленскому незавидную участь после атаки на резиденцию Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому после атаки беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина придётся «прятаться до конца жизни». Соответствующее заявление политик опубликовал в социальной сети X.

Медведев назвал Зеленского «вонючим киевским ублюдком», который, по его мнению, пытается сорвать мирное урегулирование и «хочет войны».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку нанести массированный удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области, который был отражён средствами ПВО. По данным МИД, был уничтожен 91 украинский беспилотник, информации о жертвах или разрушениях не поступало. Это событие вызвало недовольство у президента США Дональда Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

