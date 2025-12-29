Медведев предрёк Зеленскому незавидную участь после атаки на резиденцию Путина

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку нанести массированный удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области, который был отражён средствами ПВО. По данным МИД, был уничтожен 91 украинский беспилотник, информации о жертвах или разрушениях не поступало. Это событие вызвало недовольство у президента США Дональда Трампа.