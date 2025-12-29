Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп выразил сильное негодование, узнав о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Как сообщил Трамп журналистам перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго, он получил эту информацию от самого Путина и был крайне разозлён произошедшим.
«Я узнал об этом от президента Путина, и я очень разозлился из-за этого», — сказал Трамп.
Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 беспилотника, все из которых были уничтожены силами ПВО; жертв и разрушений нет. Лавров также отметил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США из-за этой атаки, однако её позиция на переговорах будет пересмотрена.
Ранее Минобороны сообщило подробности отражения атаки ВСУ на госрезиденцию президента.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.