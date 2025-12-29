Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 беспилотника, все из которых были уничтожены силами ПВО; жертв и разрушений нет. Лавров также отметил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США из-за этой атаки, однако её позиция на переговорах будет пересмотрена.