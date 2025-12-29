Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп выразил сильное негодование, узнав о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп выразил сильное негодование, узнав о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Как сообщил Трамп журналистам перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго, он получил эту информацию от самого Путина и был крайне разозлён произошедшим.

«Я узнал об этом от президента Путина, и я очень разозлился из-за этого», — сказал Трамп.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 беспилотника, все из которых были уничтожены силами ПВО; жертв и разрушений нет. Лавров также отметил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США из-за этой атаки, однако её позиция на переговорах будет пересмотрена.

Ранее Минобороны сообщило подробности отражения атаки ВСУ на госрезиденцию президента.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше