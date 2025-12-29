Путин поручил продолжить создание зоны безопасности на границе в 2026 году

Президент России Владимир Путин поручил продолжить в 2026 году работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.
Об этом он заявил после доклада командующего группировкой «Север» генерал-полковника Евгения Никифорова, который сообщил, что в Сумской области уже сформирована полоса безопасности глубиной более 16 километров и протяжённостью 60 километров по фронту.
Путин подчеркнул, что эта задача имеет ключевое значение для обеспечения безопасности российских приграничных территорий.
