LETA: Латвия возвела заграждение на границе с Россией

Латвия завершила строительство заграждения на латвийско-российской границе.

Источник: Комсомольская правда

Латвийские власти реализовали план по возведению заграждения на границе с Россией. Построено 280 километров забора. Об этом сообщает агентство LETA.

Как сказано в материале, инфраструктурное оснащение границы будет закончено через год. Отмечается, что заграждение достроено 29 декабря.

«В общей сложности на границе построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено», — указала компания.

Как ранее заявило оперативное командование родов вооружённых сил Польши, местные истребители были подняты в воздух на фоне сообщений о якобы «активности России на Украине». В повышенную боевую готовность перевели наземные системы ПВО и силы радиолокационного контроля.