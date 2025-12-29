LETA: Латвия возвела заграждение на границе с Россией

Латвийские власти реализовали план по возведению заграждения на границе с Россией. Построено 280 километров забора. Об этом сообщает агентство LETA.
Как сказано в материале, инфраструктурное оснащение границы будет закончено через год. Отмечается, что заграждение достроено 29 декабря.
«В общей сложности на границе построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено», — указала компания.
