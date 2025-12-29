Эксперты усмотрели европейских след в атаке ВСУ на резиденцию Путина

По оценке эксперта, атака носит провокационный характер и направлена на подрыв переговорных усилий между Москвой и Вашингтоном. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 беспилотного летательного аппарата. Все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны, данных о пострадавших нет. Министр заверил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако на фоне произошедшего переговорная позиция России будет пересмотрена.