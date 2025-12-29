Резиденцию атаковали почти сотня беспилотников ВСУ.
Террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могли организовать силы, стремящиеся сорвать процесс мирного урегулирования конфликта, при возможном содействии европейских разведслужб. Об этом 29 декабря турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
«Это нападение устроили силы, стремящиеся саботировать процесс мирного урегулирования. Конечно, Украина могла совершить подобную атаку, однако нельзя исключать, что ей помогли ряд представителей европейских разведок, старающихся отправить под откос все усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта», — заявил Сезер в беседе с РИА Новости.
По оценке эксперта, атака носит провокационный характер и направлена на подрыв переговорных усилий между Москвой и Вашингтоном. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 беспилотного летательного аппарата. Все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны, данных о пострадавших нет. Министр заверил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако на фоне произошедшего переговорная позиция России будет пересмотрена.