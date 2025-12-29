Ушаков: предложения Киева оставляют ему поле для уклонения от обязательств

Ушаков отметил, что ключевым элементом позиции Вашингтона стала установка на достижение не временной паузы, а полноценного политико-дипломатического соглашения, которое закрывало бы перспективу продолжения боевых действий. По утверждениям Вашингтона, Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта.