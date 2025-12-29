ВСУ ищут любые средства для получения передышки.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидер США Дональд Трамп передал Владимиру Путину предложения команды Владимира Зеленского по завершению вооруженного конфликта на Украине. Об этом Ушаков рассказал журналистам 29 декабря в Москве. По его словам, американская сторона изложила подходы Киева к возможной формуле урегулирования, однако в нынешнем виде эти идеи сохраняют для украинского руководства возможность уклоняться от исполнения договоренностей.
«Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении. Но все равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств», — сказал представитель Кремля.
Ушаков отметил, что ключевым элементом позиции Вашингтона стала установка на достижение не временной паузы, а полноценного политико-дипломатического соглашения, которое закрывало бы перспективу продолжения боевых действий. По утверждениям Вашингтона, Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта.