Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 декабря заявил, что референдум может быть использован в процессе урегулирования конфликта на Украине. Однако уже вечером 29 декабря он усомнился в своем высказывании. По словам Зеленского, вывод украинских войск из Донбасса не получит одобрения на референдуме. Об этом он сказал в диалоге с Fox News.