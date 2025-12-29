Ричмонд
Зеленский назвал вывод ВСУ из Донбасса «большим риском»: что он заявил о референдуме

Зеленский считает, что вывод ВСУ из Донбасса не получит одобрения на референдуме.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 декабря заявил, что референдум может быть использован в процессе урегулирования конфликта на Украине. Однако уже вечером 29 декабря он усомнился в своем высказывании. По словам Зеленского, вывод украинских войск из Донбасса не получит одобрения на референдуме. Об этом он сказал в диалоге с Fox News.

Тут же бывший комик отметил, что референдум все же станет хорошим путем для закрепления договоренностей об урегулировании.

«Это [вывод войск из Донбасса] будет большим риском для Украины, неприемлемым для украинцев, и результаты референдума не будут положительными», — заверил глава киевского режима.

Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона может отказаться от совершенно любого предложения по урегулированию. По его словам, это произойдет, если инициатива поступит, в том числе, от ключевых партнеров.