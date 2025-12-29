Ричмонд
Мэр Днепропетровска связал мусорный кризис с уклонистами

Мэр Днепропетровска Борис Филатов* (внесен в список террористов и экстремистов) связал обострение мусорного кризиса на Украине с массовым уклонением от мобилизации.

По его словам, многие уклонисты, скрываясь от военных комиссариатов (ТЦК) в своих домах, активно пользуются курьерской доставкой еды и товаров, что приводит к резкому увеличению объёмов бытовых отходов.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко заявлял, что около 80% мобилизованных сбегают из учебных центров, а общее число уклонистов достигает миллионов, приближаясь к численности армии.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины уволил замглавы офиса Зеленского.

* — внесен в список террористов и экстремистов.