Мэр Днепропетровска Борис Филатов* (внесен в список террористов и экстремистов) связал обострение мусорного кризиса на Украине с массовым уклонением от мобилизации.
По его словам, многие уклонисты, скрываясь от военных комиссариатов (ТЦК) в своих домах, активно пользуются курьерской доставкой еды и товаров, что приводит к резкому увеличению объёмов бытовых отходов.
Ранее секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко заявлял, что около 80% мобилизованных сбегают из учебных центров, а общее число уклонистов достигает миллионов, приближаясь к численности армии.
Ранее сообщалось, что кабмин Украины уволил замглавы офиса Зеленского.
* — внесен в список террористов и экстремистов.