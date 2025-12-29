Ушаков: Россия пересмотрит договоренности из-за атаки на резиденцию Путина

Российская Федерация пересмотрит позицию по договоренностям из-за атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
— Позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко, — сказал он, добавив, что РФ планирует продолжить работу с Соединенными Штатами.
Ушаков отметил, что американцы должны отнестись к этому с пониманием, так как, с учетом государственного терроризма Украины, РФ не может поступить иначе, передает RT.
В этот же день украинский президент Владимир Зеленский созвонился с лидерами Евросоюза после сообщений об ударах по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Сначала он позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, поблагодарив его «за советы», но при этом отказался брать на себя ответственность за атаку в Новгороде.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла атаку 91 беспилотником на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Сведений о пострадавших и ущербе после атаки не поступало.
Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Юрий Ушаков рассказал, что американский лидер был шокирован и возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию его коллеги.