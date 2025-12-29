Ушаков: Россия пересмотрит договоренности из-за атаки на резиденцию Путина

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский созвонился с лидерами Евросоюза после сообщений об ударах по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Сначала он позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, поблагодарив его «за советы», но при этом отказался брать на себя ответственность за атаку в Новгороде.