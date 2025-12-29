Медведев: Зеленскому придется прятаться до конца жизни

«Ну, теперь, по крайней мере, ему придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — написал Медведев в социальной сети X.
Дмитрий Медведев не уточнил, какие действия президента Украины он назвал попыткой срыва мирных переговоров, однако сегодня, незадолго до его сообщения, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Министр подчеркнул, что это случилось во время интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Лавров заявил, что Россия ответит на произошедшее.