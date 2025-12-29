Ричмонд
Захарова заявила, что Запад даёт Киеву индульгенцию на теракты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны прошли путь от молчаливого не осуждения до прямого спонсирования и оправдания террористических актов, осуществляемых киевским режимом. Свою позицию она изложила в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По словам дипломата, действия Запада проходят несколько стадий: сначала отказ от осуждения, затем тайное участие или сокрытие фактов, а в итоге — открытая поддержка и финансирование. Захарова подчеркнула, что западные страны не только предоставляют деньги, но и выдают Киеву своего рода «индульгенцию».

Ранее Захарова после атаки Украины на госрезиденцию российского президента Владимира Путин заявила, что Владимир Зеленский лжёт. Она выразила уверенность, что киевский режим понесёт ответственность за свои преступления.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

