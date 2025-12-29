По словам дипломата, действия Запада проходят несколько стадий: сначала отказ от осуждения, затем тайное участие или сокрытие фактов, а в итоге — открытая поддержка и финансирование. Захарова подчеркнула, что западные страны не только предоставляют деньги, но и выдают Киеву своего рода «индульгенцию».
Ранее Захарова после атаки Украины на госрезиденцию российского президента Владимира Путин заявила, что Владимир Зеленский лжёт. Она выразила уверенность, что киевский режим понесёт ответственность за свои преступления.
