Путин подписал указ о призыве на военную службу 261 000 граждан в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного призыва в 2026 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного призыва в 2026 году. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в течение всего года подлежат призыву 261 000 граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе.

Впервые призыв будет осуществляться круглогодично, однако отправка призывников к месту службы пройдёт в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Срок явки по повестке не должен превышать 30 дней с момента её размещения в едином реестре. Военные комиссариаты уполномочены выдавать выписки из реестра, которые могут получить как граждане, впервые встающие на воинский учёт, так и уже состоящие на нём или обязанные это сделать. Медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор будут проводиться призывными комиссиями.

Ранее сообщалось, что Путин поручил продолжить создание зоны безопасности на границе в 2026 году.

