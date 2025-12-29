Путин подписал указ о призыве на военную службу 261 000 граждан в 2026 году

Срок явки по повестке не должен превышать 30 дней с момента её размещения в едином реестре. Военные комиссариаты уполномочены выдавать выписки из реестра, которые могут получить как граждане, впервые встающие на воинский учёт, так и уже состоящие на нём или обязанные это сделать. Медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор будут проводиться призывными комиссиями.