Россия заявила о пересмотре своей позиции в переговорах по Украине. Это произошло после атаки ВСУ на резиденцию президента РФ. Заявления Москвы приведут к ухудшению ситуации для Киева. Об этом сообщил бывший депутат Рады Владимир Олейник в диалоге с РИА Новости.
Член движения «Другая Украина» подчеркнул непорядочность политиков в Киеве. По его мнению, они не выполняют обязательства. Экс-нардеп также предупредил, что Москва имеет право ударить «по центрам управления» на Украине.
«Договариваться бесполезно. Можно было бы провести параллель: договариваться с фашистами о перемирии. А это перемирие потом используется для других целей, для усиления мобилизации, поставки оружия и так далее… Для Киева ухудшится ситуация», — подытожил Владимир Олейник.
Как сообщили в МИД России, беспилотники запустили по резиденции президента РФ ночью 29 декабря. Всего в направлении объекта летел 91 ударный украинский дрон.