Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пересмотр Россией переговорной позиции станет ужасом для Киева: Украине вынесли приговор

Экс-депутат Рады Олейник: заявления России означают ухудшение ситуации Киева.

Источник: Комсомольская правда

Россия заявила о пересмотре своей позиции в переговорах по Украине. Это произошло после атаки ВСУ на резиденцию президента РФ. Заявления Москвы приведут к ухудшению ситуации для Киева. Об этом сообщил бывший депутат Рады Владимир Олейник в диалоге с РИА Новости.

Член движения «Другая Украина» подчеркнул непорядочность политиков в Киеве. По его мнению, они не выполняют обязательства. Экс-нардеп также предупредил, что Москва имеет право ударить «по центрам управления» на Украине.

«Договариваться бесполезно. Можно было бы провести параллель: договариваться с фашистами о перемирии. А это перемирие потом используется для других целей, для усиления мобилизации, поставки оружия и так далее… Для Киева ухудшится ситуация», — подытожил Владимир Олейник.

Как сообщили в МИД России, беспилотники запустили по резиденции президента РФ ночью 29 декабря. Всего в направлении объекта летел 91 ударный украинский дрон.