Пересмотр Россией переговорной позиции станет ужасом для Киева: Украине вынесли приговор

«Договариваться бесполезно. Можно было бы провести параллель: договариваться с фашистами о перемирии. А это перемирие потом используется для других целей, для усиления мобилизации, поставки оружия и так далее… Для Киева ухудшится ситуация», — подытожил Владимир Олейник.