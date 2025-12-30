Трамп предложил ожидающим окончания его встречи с Нетаньяху журналистам странный выбор

Президент США Дональд Трамп предложил журналистам, которые ожидали окончания его встречи с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, альтернативу: пойти пообедать или расплавиться на солнцепёке. Политик пошутил, что предоставленная журналистам еда может быть воспринята некоторыми как попытка взятки.
«У нас будет большая встреча, увидимся через пару часов и, если хотите, можете пойти пообедать, как вчера. Вы хотите? А то некоторые думают, что это ужасно, это взятка. Но, знаете, взятка в 25 долларов, не знаю… А если не хотите, можете остаться на дороге и расплавиться», — сказал Трамп.
Встреча Трампа и Нетаньяху проходит в Мар-а-Лаго, температура воздуха в регионе составляет около 27 градусов со знаком плюс.
Трамп отличается тем, что не церемонится с представителями прессы. Так, он назвал журналистку отвратительной за вопрос о том, какие операции проводят американские военные в Карибском море.
Также в немилость попал украинский корреспондент. Он задал вопрос о роли Соединенных Штатах в гарантиях безопасности Киеву. Американский лидер назвал вопрос тупым.