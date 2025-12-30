Новости СВО. ВС РФ заняли Диброву и прорываются к Сумам, ВСУ атаковали резиденцию Путина, переговоры президентов России и США, 30 декабря

— Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущён. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «томагавки», — рассказал Ушаков.