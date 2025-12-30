Курская область, 30 декабря.
Артиллеристы «Севера» поразили позиции ВСУ у Рыжевки. Населённый пункт находится вблизи Курской области. Кроме того, поступают сообщения о форсировании реки Клевень и начале боёв за сумские сёла Харьковка и Комаровка. Они также у российского региона.
В Сумскую область переброшен 187-й батальон 123-й бригады Территориальной обороны. В их задачи входит оборона тех участков, где наступают российские войска. Продвижение идёт на нескольких участках и уже обсуждается расстояние до областного центра.
— По Сумской области полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту. При этом до областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 километров, — доложил президенту России командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.
Харьковская область, 30 декабря.
ВС РФ продолжают оборону Купянска. В город пытаются просочиться группы ВСУ. Те боевики, что попали в плен, сообщают, что в их задачи входит сделать фотографии с флагами Украины для получения медийного эффекта.
— Там я должен скрытно был пройти до здания РС-а и заснять на телефон, как развешиваю флаг, как доказательство. Якобы действительно мы его удерживаем — типа вот же флаг, — рассказал военнопленный Валерий Соколенко.
Армия России продолжает уничтожать противника в окрестностях города. Сюда же Киев перебросил новые подразделения.
— На Купянском направлении ликвидация формирований ВСУ, которые окружены восточнее Купянска, проводится в соответствии с утверждённым Генеральным штабом замыслом. В настоящее время нашими войсками проводится уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады в районе населённых пунктов Подолов и Купянска-Узлового, — сообщил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.
Молниеносные удары: войска беспилотных систем срывают планы противника. Видео © Telegram / Минобороны России.
Донецкая Народная Республика, 30 декабря.
Российские войска освободили в ДНР село Диброва. Оно находится на севере республики.
— Вероятно, в Диброва зашли со стороны ранее освобождённого Ямполя. Это значит, что подразделения ВСУ, удерживающие позиции к западу от Северска в Закотном и Озерном, теперь отрезаны от связи с большой землей. Фронт неумолимо движется к Славянску, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.
После освобождения Димитрова (Мирнограда) и Красноармейска (Покровска) высвободились подразделения группировки «Центр». Военкор Павел Кукушкин прогнозирует наступление наших сил на север.
— На освобождении Димитрова не остановились бойцы 51-й армии, а освободили Родинское — маленький городок севернее. Мы таким образом приближаемся к Доброполью, а это уже ворота в Краматорск, — считает Кукушкин.
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины.
Президенты России и США провели телефонный разговор. Тем временем Владимир Зеленский говорил о возможных ударах по Киеву. По его мнению, Москва не собирается заканчивать боевые действия, хотя глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается выходить из переговорного процесса.
— Россия хочет подорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах. Москва готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. США необходимо адекватно отреагировать на угрозы со стороны России, — утверждает главарь киевского режима.
Удар ВСУ по резиденции Владимира Путина.
Помощник российского президента Юрий Юшаков заявил, что в ходе переговоров российский лидер уведомил американского коллегу, что позиция России будет пересмотрена в связи с новыми террористическими ударами. Один из них был направлен на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина 91 БПЛА, все беспилотники уничтожены.
— Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущён. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «томагавки», — рассказал Ушаков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже пообещала, что ответ России на атаку Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина будет не дипломатическим.
Такой удар был направлен не только против российского президента, но и Дональда Трампа. Тем самым срываются его усилия по достижению мира.
— Зеленский проигрывает в противостоянии с Трампом, и самое время «бить посуду». Европа посоветовала нелегитимному президенту Украины нестандартный ход, чтобы порушить усилия администрации Трампа в переговорном процессе, — считает военкор Евгений Поддубный.
При этом Путин и Трамп договорились, что диалог между ними будет продолжен, а Зеленскому рекомендовано «не пытаться получить передышку для своих вооружённых сил».