Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил об уничтожении крупного объекта в Венесуэле военными США

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американскими военными «крупного объекта» на территории Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американскими военными «крупного объекта» на территории Венесуэлы.

В интервью радиоведущему Джону Катсиматидису Трамп сообщил, что удар был нанесён две ночи назад и нанёс серьёзный ущерб, однако не уточнил местоположение или характер объекта.

По данным телеканала CNN, представитель американской администрации, пожелавший остаться неназванным, пояснил, что целью являлся объект, связанный с наркокартелями, но не предоставил дополнительных деталей.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше