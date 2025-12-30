Трамп объявил об уничтожении крупного объекта в Венесуэле военными США

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американскими военными «крупного объекта» на территории Венесуэлы.
В интервью радиоведущему Джону Катсиматидису Трамп сообщил, что удар был нанесён две ночи назад и нанёс серьёзный ущерб, однако не уточнил местоположение или характер объекта.
По данным телеканала CNN, представитель американской администрации, пожелавший остаться неназванным, пояснил, что целью являлся объект, связанный с наркокартелями, но не предоставил дополнительных деталей.
Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина.
