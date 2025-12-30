Лавров: РФ и США обсуждают прямые перелеты и работу дипмиссий

Регулярное прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году после взаимного закрытия воздушного пространства и введения санкций, сейчас добраться до США можно только с пересадками в третьих странах. Москва официально подняла вопрос «открытия неба» еще в феврале на консультациях в Стамбуле и в течение года передала Вашингтону конкретные предложения по перезапуску рейсов, однако, по данным МИД, российская сторона до сих пор ожидает реакции США.