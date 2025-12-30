Лавров: РФ и США обсуждают прямые перелеты и работу дипмиссий

Лавров заявил о ряде договоренностей с США по работе диппредставительств.
Переговорщики МИД РФ и госдепартамента США сосредоточили работу на восстановлении полноценной деятельности дипломатических миссий, а также обсуждают прямые перелеты между странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Процесс идет непросто. Количество “раздражителей” по-прежнему велико. Сейчас основные усилия переговорных команд МИДа и госдепартамента направлены на восстановление полноценного функционирования дипломатических миссий. По итогам нескольких раундов консультаций, а также контактов на рабочем уровне, достигнут ряд договоренностей, касающихся улучшения работы диппредставительств и их персонала в странах пребывания», — заявил Лавров в беседе с РИА Новости.
Глава МИД подчеркнул, что следующий этап диалога, по оценке российской стороны, должен быть связан с решением вопросов, которые Москва считает принципиальными для нормализации отношений. В первую очередь речь идет о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, а также о возврате российской дипломатической собственности, доступ к которой был ограничен американскими властями. Российские предложения по этим темам уже официально переданы в Вашингтон.
Регулярное прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году после взаимного закрытия воздушного пространства и введения санкций, сейчас добраться до США можно только с пересадками в третьих странах. Москва официально подняла вопрос «открытия неба» еще в феврале на консультациях в Стамбуле и в течение года передала Вашингтону конкретные предложения по перезапуску рейсов, однако, по данным МИД, российская сторона до сих пор ожидает реакции США.