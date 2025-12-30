Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 Турции

«Мы очень серьезно думаем об этом», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон продавать самолеты F-35 Анкаре.
Переговоры президента США и главы израильского правительства прошли в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
