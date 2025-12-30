Ричмонд
Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 Турции

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты «очень серьезно» рассматривают возможность поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Турции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

Источник: Reuters

«Мы очень серьезно думаем об этом», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон продавать самолеты F-35 Анкаре.

Переговоры президента США и главы израильского правительства прошли в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

