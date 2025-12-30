Армия КНР стянула к Тайваню огромную армию и флот

В учениях примут все виды войск.
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая стянула войска и флот к острову Тайвань. Армия КНР проведет масштабные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня с участием всех видов войск. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.
«Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и вмешивающимся внешним силам, а также законные и необходимые действия для защиты государственного суверенитета и обеспечения национального единства», — заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
Маневры запланированы с 8:00 до 18:00 по местному времени (3:00−13:00 мск) в пяти районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова. Ведомство предупредило, что в ходе учений будут вестись боевые стрельбы и рекомендовало гражданским судам и самолетам не заходить в выделенные зоны.
Китайские военные заявили, что войска отработают совместные действия по блокированию ключевых районов вокруг Тайваня, нанесению высокоточных ударов по условным целям и контролю над воздушным пространством. Отдельное внимание планируется уделить взаимодействию между корабельными группами и авиацией дальней и палубной авиации, а также применению ракетных средств по морским и береговым целям. В Пекине подчеркнули, что маневры носят плановый характер и будут проводиться «в строгом соответствии с международным правом и сложившейся практикой уведомления о военной активности вблизи загруженных транспортных коридоров».