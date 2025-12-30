Армия КНР стянула к Тайваню огромную армию и флот

Китайские военные заявили, что войска отработают совместные действия по блокированию ключевых районов вокруг Тайваня, нанесению высокоточных ударов по условным целям и контролю над воздушным пространством. Отдельное внимание планируется уделить взаимодействию между корабельными группами и авиацией дальней и палубной авиации, а также применению ракетных средств по морским и береговым целям. В Пекине подчеркнули, что маневры носят плановый характер и будут проводиться «в строгом соответствии с международным правом и сложившейся практикой уведомления о военной активности вблизи загруженных транспортных коридоров».