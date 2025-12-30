Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва готовит ответные меры на ограничения ЕС в визовой сфере

Москва готовит ответные меры на решение Евросоюза фактически прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Москва готовит ответ очередной недружественный шаг.

Москва готовит ответные меры на решение Евросоюза фактически прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Ответ на этот очередной недружественный шаг прорабатывается, исходя из наших национальных интересов. О принятых решениях будет своевременно объявлено», — сказал министр в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что российская реакция будет выстроена с учетом долгосрочных последствий для отношений с европейскими государствами.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность полного прекращения выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше