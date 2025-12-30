Москва готовит ответные меры на ограничения ЕС в визовой сфере

Москва готовит ответ очередной недружественный шаг.
Москва готовит ответные меры на решение Евросоюза фактически прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Ответ на этот очередной недружественный шаг прорабатывается, исходя из наших национальных интересов. О принятых решениях будет своевременно объявлено», — сказал министр в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что российская реакция будет выстроена с учетом долгосрочных последствий для отношений с европейскими государствами.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность полного прекращения выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.