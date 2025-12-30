Ричмонд
В мире ждут ответа США на предложение России по ДСНВ, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Во многих странах мира ждут внятного ответа США на предложение России еще на год заморозить лимиты на стратегические наступательные вооружения, после того как в феврале будущего года истечет срок действия Договора о СНВ, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Внятного ответа из Вашингтона ожидают не только в Москве. Большинство стран мира сейчас активно готовится к предстоящей весной 2026 года Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Очевидно, что их подходы будут в немалой степени зависеть от реакции США на инициативу России по “пост-ДСНВ”, — сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

