В мире ждут ответа США на предложение России по ДСНВ, заявил Лавров

«Внятного ответа из Вашингтона ожидают не только в Москве. Большинство стран мира сейчас активно готовится к предстоящей весной 2026 года Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Очевидно, что их подходы будут в немалой степени зависеть от реакции США на инициативу России по “пост-ДСНВ”, — сказал министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.