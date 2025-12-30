Латвия завершила строительство 280-километрового заграждения на границе с Россией

Латвия завершила строительство заградительного сооружения протяжённостью около 280 километров вдоль границы с Россией.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию-подрядчика, непрерывный барьер возведён на всех технически предусмотренных участках.
Полное оснащение границы технологической инфраструктурой, включая системы наблюдения и контроля, планируется завершить к концу 2026 года.
