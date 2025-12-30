Руководство ОАЭ поддержало Россию в ситуации с атакой ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Власти назвали удары «гнусным нападением». Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.
В сообщении отмечается, что Киев создал угрозы для безопасности России. В ведомстве также заявили о солидарности с Владимиром Путиным, правительством государства и народом РФ. Страна выразила неприятие «форм насилия, направленных на подрыв безопасности».
«Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку атаки на резиденцию его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, осудив это гнусное нападение», — говорится в заявлении МИД.
Сразу после ударов по резиденции нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский созвонился с лидерами стран ЕС. Он заявил, что провел разговор, в том числе, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Бывший комик выразил ему благодарность.