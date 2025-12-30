Адам Кадыров награждён медалью памяти первого президента Чечни

Напомним, у Адама Кадырова к 17-ти годам было уже около 20-ти орденов и медалей. Глава Чечни Рамзан Кадыров не раз подчеркивал, что незаслуженных наград у его наследника нет, а спрос с Адама Кадырова, как с сына чеченского лидера, в разы больше, чем с обычного человека.