Адам Кадыров награждён медалью памяти первого президента Чечни

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров получил очередную награду. Речь идёт о медали памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Адама Кадырова с вручением высокой награды поздравил республиканский министр по национальной политике и внешним связам Ахмед Дудаев, отметивший, что медаль вручена «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины». Также Дудаев подчеркнул, что под руководством Адама Кадырова в регионе создаются условия «для уверенного развития и благополучия». Об этом министр написал на платформе МАХ.
Напомним, у Адама Кадырова к 17-ти годам было уже около 20-ти орденов и медалей. Глава Чечни Рамзан Кадыров не раз подчеркивал, что незаслуженных наград у его наследника нет, а спрос с Адама Кадырова, как с сына чеченского лидера, в разы больше, чем с обычного человека.
