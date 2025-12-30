Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: граждане ЕС продолжают получать визы РФ по упрощенной схеме

Граждане стран Евросоюза продолжают получать российские визы по упрощенной схеме, несмотря на решение ЕС о прекращении выдачи россиянам мультишенгенов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Граждане ЕС продолжает получать российские визы по упрощенной схеме.

Граждане стран Евросоюза продолжают получать российские визы по упрощенной схеме, несмотря на решение ЕС о прекращении выдачи россиянам мультишенгенов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Пока граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами двустороннего соглашения 2006 года с Россией об упрощении выдачи виз. Оно, в частности, предусматривает возможность получения многократных виз на срок до пяти лет», — рассказал министр в интервью РИА Новости. Он уточнил, что российская сторона не стала зеркально сворачивать договоренности и продолжает руководствоваться положениями соглашения в одностороннем порядке.

Лавров отметил, что для граждан всех стран ЕС по ‑прежнему действует упрощенный порядок въезда в Россию на основании единой электронной визы, которую можно оформлять неограниченное число раз. По его словам, российская сторона продолжает придерживаться этого механизма, несмотря на то что власти ЕС еще в 2022 году прекратили действие соответствующего соглашения.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше