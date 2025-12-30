Лавров: граждане ЕС продолжают получать визы РФ по упрощенной схеме

Граждане ЕС продолжает получать российские визы по упрощенной схеме.
Граждане стран Евросоюза продолжают получать российские визы по упрощенной схеме, несмотря на решение ЕС о прекращении выдачи россиянам мультишенгенов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Пока граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами двустороннего соглашения 2006 года с Россией об упрощении выдачи виз. Оно, в частности, предусматривает возможность получения многократных виз на срок до пяти лет», — рассказал министр в интервью РИА Новости. Он уточнил, что российская сторона не стала зеркально сворачивать договоренности и продолжает руководствоваться положениями соглашения в одностороннем порядке.
Лавров отметил, что для граждан всех стран ЕС по ‑прежнему действует упрощенный порядок въезда в Россию на основании единой электронной визы, которую можно оформлять неограниченное число раз. По его словам, российская сторона продолжает придерживаться этого механизма, несмотря на то что власти ЕС еще в 2022 году прекратили действие соответствующего соглашения.