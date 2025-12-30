Лавров: граждане ЕС продолжают получать визы РФ по упрощенной схеме

Лавров отметил, что для граждан всех стран ЕС по ‑прежнему действует упрощенный порядок въезда в Россию на основании единой электронной визы, которую можно оформлять неограниченное число раз. По его словам, российская сторона продолжает придерживаться этого механизма, несмотря на то что власти ЕС еще в 2022 году прекратили действие соответствующего соглашения.