Генсек ООН в новогоднем послании призвал тратить деньги на борьбу с нищетой, а не на войны

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в новогоднем послании призвал мировых лидеров вкладывать больше средств в борьбу с нищетой, а не в ведение войн. Об этом сообщается на официальном сайте Центра новостей ООН.
Генсек выступил с призывом к мировым лидерам «расставить приоритеты» и вкладывать ресурсы в развитие, а не в разрушение.
По словам Гутерриша, масштабы человеческих страданий сегодня беспрецедентны: более четверти населения Земли живет в регионах, охваченных конфликтами, свыше 200 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, почти 120 млн были вынуждены покинуть свои дома из‑за войн, кризисов и стихийных бедствий.
На фоне этих проблем, отметил глава ООН, особенно тревожит стремительный рост глобальных военных расходов, которые достигли $2,7 трлн, увеличившись почти на 10% за год.
«В новом году давайте примем решение расставить приоритеты правильно. Для создания более безопасного мира нужно в первую очередь вкладывать больше средств в борьбу с нищетой и меньше — в ведение войн. Мир должен восторжествовать», — заявил Гутерриш.
Генсек убежден, что у мирового сообщества есть ресурсы для повышения качества жизни, оздоровления планеты и обеспечения мирного и справедливого будущего.
«В этом новом году давайте объединим усилия. Во имя справедливости. Во имя человечества. Во имя мира», — заключил Гутерриш. -0-