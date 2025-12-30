Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД ОАЭ назвал гнусным нападение Киева на резиденцию Путина

Объединённые Арабские Эмираты резко осудили попытку Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. В МИД ОАЭ назвали этот шаг «гнусным нападением». Об этом указали в заявлении на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Объединённые Арабские Эмираты решительно осудили попытку атаки на резиденцию его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, осудив это гнусное нападение и создаваемые им угрозы для безопасности и стабильности», — говорится в документе.

МИД ОАЭ выразил солидарность с Путиным и народом России. Ведомство подчеркнуло, что категорически отвергает любые формы насилия, направленные на подрыв безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась нанести удар по резиденции Путина. Расчёты противовоздушной обороны уничтожили 91 украинский беспилотник. Жертв и разрушений не зафиксировали. Лавров заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также заявил президенту США Дональду Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше