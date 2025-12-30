МИД ОАЭ назвал гнусным нападение Киева на резиденцию Путина

«Объединённые Арабские Эмираты решительно осудили попытку атаки на резиденцию его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, осудив это гнусное нападение и создаваемые им угрозы для безопасности и стабильности», — говорится в документе.
МИД ОАЭ выразил солидарность с Путиным и народом России. Ведомство подчеркнуло, что категорически отвергает любые формы насилия, направленные на подрыв безопасности.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась нанести удар по резиденции Путина. Расчёты противовоздушной обороны уничтожили 91 украинский беспилотник. Жертв и разрушений не зафиксировали. Лавров заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также заявил президенту США Дональду Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию.
