МИД ОАЭ назвал гнусным нападение Киева на резиденцию Путина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась нанести удар по резиденции Путина. Расчёты противовоздушной обороны уничтожили 91 украинский беспилотник. Жертв и разрушений не зафиксировали. Лавров заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также заявил президенту США Дональду Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию.