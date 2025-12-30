Яркие приговоры декабря: 24 года за краба, 15 лет судье и впервые в истории 300 часов за собаку

Декабрь 2025 года стал месяцем, когда российские суды поставили точку в целом ряде дел, находившихся под пристальным вниманием общества. Приговоры были вынесены по самым разным статьям — от государственной измены и коррупции до экономических преступлений и даже первого в истории РФ уголовного дела о самовыгуле собаки. Life.ru представляет детальный обзор ключевых судебных решений, завершивших уходящий год.
Долину выселяют: квартира за 112 млн перешла покупательнице.
Самое громкое дело года — спор за квартиру народной артистки Ларисы Долиной, которую она продала под влиянием украинских мошенников. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд рассмотрел дело о выселении и снятии с регистрации певицы и членов её семьи. Этот вопрос рассматривался в связи с тем, что ранее Верховный суд отменил вынесенное по делу апелляционное определение. Бывшая хозяйка уже пакует вещи.
Напомним, Второй кассационный суд в Москве оставил элитную пятикомнатную квартиру в Хамовниках за Долиной. Покупательница жилья Полина Лурье тщетно пыталась оспорить решение о передаче права собственности, но суд не нашёл оснований для удовлетворения апелляции, оставив в силе все предыдущие решения и постановив, что покупательница должна требовать деньги с украинских мошенников, обманувших певицу. Таким образом, Лурье практически потеряла 112 млн рублей. Всё изменил Верховный суд 16 декабря, признав право собственности за покупательницей.
Крабы ушли, сроки настали: громкие дела о коррупции и контрабанде.
Одним из самых суровых наказаний месяца стал приговор в отношении сахалинского предпринимателя Олега Кана, которого чаще называли «крабовым королём». Суд признал его виновным в создании преступного сообщества, контрабанде краба в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Кан был заочно приговорён к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его дело нанесло серьёзный удар по теневому бизнесу в рыбной отрасли Дальнего Востока.
К долгим срокам лишения свободы приговорили и бывших высокопоставленных чиновников, уличённых в коррупции. Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва получила 15 лет колонии и гигантский штраф 170 миллионов рублей за получение взяток на общую сумму 21,4 миллиона рублей. Ещё один пример — бывший заместитель министра строительства Омской области Владимир Сычёв, который за получение взяток отправится в колонию на 8,5 года. Не избежал ответственности и бывший заместитель главы управления Главного следственного управления СК РФ Александр Избенко. Суд установил, что он присвоил вещественные доказательства, изъятые по уголовным делам, на астрономическую сумму 215 миллионов рублей. За это он получил 10 лет колонии и штраф 3 миллиона рублей.
При этом некоторые коррупционные дела завершились относительно мягкими приговорами. Например, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, обвинявшийся в получении взятки в особо крупном размере, отделался 5 годами условного срока. Дело о мошенничестве в отношении бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского и вовсе было прекращено в связи с истечением срока давности, что освободило его от 8 лет колонии.
Заочные и очные: как судили фигурантов дел об иноагентах и оправдании терроризма.
Отдельный блок декабрьских приговоров касается лиц, признанных в России иностранными агентами, а также тех, кто был осуждён за экстремизм и терроризм. Основательница издания Meduza* Галина Тимченко* была заочно приговорена к 5 годам колонии за организацию работы нежелательной организации через публикации в Интернете. Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин** получил заочно 1 год 10 месяцев колонии за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Участница группы Pussy Riot* Надежда Толоконникова* была оштрафована на 60 тысяч рублей (два штрафа по 30 тысяч) за нарушение того же закона.
За оправдание терроризма и нарушение закона об иностранных агентах бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарёв** был заочно осуждён на 12 лет лишения свободы. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов***, также обвинявшийся в оправдании терроризма, получил 6 лет колонии строгого режима уже по очному приговору. Жительница подмосковных Люберец Евгения Конфоркина была признана виновной в государственной измене и участии в террористической организации «Легион “Свобода России”. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет колонии.
Кроме того, суд в Москве вынес приговор в отношении депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко**. Он был заочно приговорён к 18 годам колонии за публичные призывы к терроризму и разжигание ненависти.
300 часов за собаку, 4 года за ребёнка: резонансные дела о причинении вреда.
Суды в декабре не обошли стороной и дела, связанные с преступлениями против личности. В Канске был вынесен приговор отцу, систематически избивавшему своего ребёнка. Мужчина, имя которого в интересах потерпевших не разглашается, был приговорён к 4 годам лишения свободы. Это дело вызвало широкий общественный резонанс и дискуссии о защите прав детей.
Наконец в судебной практике России появился первый прецедент уголовного наказания за самовыгул собаки. В Оленегорске владелец собаки, которую он отпускал гулять без присмотра, был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Инцидент произошёл, когда его собака напала на прохожего. Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ, отправив тем самым сигнал всем нерадивым владельцам животных.
Таким образом, декабрь 2025 года продемонстрировал широкий спектр работы российского правосудия — от борьбы с коррупцией и экстремизмом до защиты общественной безопасности и прав наиболее уязвимых граждан. Эти приговоры останутся в фокусе общественного внимания и в наступающем году.
*Входит в реестр юрлиц или физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.
**Внесены в перечень террористов и экстремистов, а также в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.
***Внесён в перечень террористов и экстремистов.