Яркие приговоры декабря: 24 года за краба, 15 лет судье и впервые в истории 300 часов за собаку

К долгим срокам лишения свободы приговорили и бывших высокопоставленных чиновников, уличённых в коррупции. Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва получила 15 лет колонии и гигантский штраф 170 миллионов рублей за получение взяток на общую сумму 21,4 миллиона рублей. Ещё один пример — бывший заместитель министра строительства Омской области Владимир Сычёв, который за получение взяток отправится в колонию на 8,5 года. Не избежал ответственности и бывший заместитель главы управления Главного следственного управления СК РФ Александр Избенко. Суд установил, что он присвоил вещественные доказательства, изъятые по уголовным делам, на астрономическую сумму 215 миллионов рублей. За это он получил 10 лет колонии и штраф 3 миллиона рублей.