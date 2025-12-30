Захарова охарактеризовала Зеленского после атаки ВСУ на резиденцию Путина: она отреагировала жестко

Боевики ВСУ в ночь на 29 декабря попытались атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина. Они выпустили по объекту 91 беспилотник. Атаку удалось отразить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу киевского режима Владимира Зеленского «террористическим отщепенцем» после ударов ВСУ. Об этом она сказала в эфире «России 1».
Мария Захарова также подтвердила скорый ответ Москвы на «абсолютный терроризм» Киева. Она подчеркнула решительность России в этом вопросе.
«Киеву не нужен мир, Украине за мир не платят, платят только за теракты», — подытожила Мария Захарова.
