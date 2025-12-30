Захарова рассказала об ответе России на атаку ВСУ на резиденцию Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на атаку Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина будет не дипломатическим.
В эфире программы «Соловьёв LIVE» она подчеркнула, что на дипломатические меры в этом случае рассчитывать не стоит.
Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 беспилотника, все из которых были уничтожены силами ПВО; жертв и разрушений нет. Лавров также отметил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США из-за этой атаки, однако её позиция на переговорах будет пересмотрена.
Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина.
