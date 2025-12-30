Ричмонд
Захарова назвала Украину международным террористическим интернационалом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя атаки беспилотников ВСУ, сказала, что Украина является международным террористическим интернационалом, который прямо заявляет о себе.

— Мы видим международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе, — высказалась она в понедельник, 29 декабря, в эфире телеканала «Россия 1», комментируя атаки украинских дронов.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 БПЛА по государственной резиденции российского президента Владимира Путина.

Украинский президент Владимир Зеленский позже назвал ложью заявления главы МИД РФ о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Кремлем удара по правительственному кварталу в Киеве.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что атака ВСУ на резиденцию российского лидера не является предупреждением или попыткой давления на Владимира Путина в рамках переговоров, а представляет собой попытку его физического устранения.

