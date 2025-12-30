Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» охарактеризовала президента Украины Владимира Зеленского как «террористического отщепенца».
Она заявила, что в момент, когда на Западе появились силы, готовые признать необходимость мирного урегулирования и ведущие сложные переговоры, Зеленский демонстративно наносит удары, подрывая эти усилия.
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Все БПЛА были уничтожены российскими системами ПВО, жертв и разрушений не зафиксировано. Лавров подчеркнул, что, несмотря на эту провокацию, Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, однако её переговорная позиция будет пересмотрена и скорректирована с учётом произошедшего.
Ранее Захарова рассказала об ответе России на атаку ВСУ на резиденцию Путина.
