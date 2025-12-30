Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД обратились к Киеву с призывом: Украина должна принять решение по Донбассу

Замглавы МИД Галузин призвал Киев принять ответственное решение по Донбассу.

Источник: Комсомольская правда

Украинское руководство должно как можно скорее принять ответственное решение по Донбассу. С таким призывом к Киеву обратился заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, пишет газета «Известия».

Власти Украины, по его словам, должны прийти к окончательному всеобъемлющему решению. Москва выступает против временного перемирия, отметил замглавы МИД.

«Для окончательного урегулирования, и, соответственно, окончательного прекращения огня, необходимо, чтобы киевский режим, не мешкая, принял смелое ответственное политическое решение, касающееся Донбасса», — указал Михаил Галузин.

Между тем президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о пересмотре позиции РФ в переговорном процессе. Он сообщил об этом после попытки ВСУ атаковать госрезиденцию в Новогодродской области.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше