Украинское руководство должно как можно скорее принять ответственное решение по Донбассу. С таким призывом к Киеву обратился заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, пишет газета «Известия».
Власти Украины, по его словам, должны прийти к окончательному всеобъемлющему решению. Москва выступает против временного перемирия, отметил замглавы МИД.
«Для окончательного урегулирования, и, соответственно, окончательного прекращения огня, необходимо, чтобы киевский режим, не мешкая, принял смелое ответственное политическое решение, касающееся Донбасса», — указал Михаил Галузин.
Между тем президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о пересмотре позиции РФ в переговорном процессе. Он сообщил об этом после попытки ВСУ атаковать госрезиденцию в Новогодродской области.