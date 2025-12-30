Украинские боевики снова совершили теракт на территории России. Ночью 29 декабря ВСУ попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Украине не нужен мир. Она отметила, что Киеву платят «только за теракты». Так официальный представитель МИД сообщила в эфире «России 1».
Мария Захарова подчеркнула, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не нужны мирные переговоры. Он только срывает дипломатический процесс.
«Им не нужен мир, им за мир не платят, им платят только за одно: за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийство граждан Украины им тоже Запад платит», — подытожила Мария Захарова.
Она также назвала главу киевского режима «террористическим отщепенцем». Мария Захарова также подтвердила скорый ответ Москвы на «абсолютный терроризм» Украины.