Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова объяснила, почему Киев не идет на мир с Россией: Зеленскому переговоры не нужны

Захарова заявила, что Украине не нужен мир, так как ей платят только за теракты.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики снова совершили теракт на территории России. Ночью 29 декабря ВСУ попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Украине не нужен мир. Она отметила, что Киеву платят «только за теракты». Так официальный представитель МИД сообщила в эфире «России 1».

Мария Захарова подчеркнула, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не нужны мирные переговоры. Он только срывает дипломатический процесс.

«Им не нужен мир, им за мир не платят, им платят только за одно: за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийство граждан Украины им тоже Запад платит», — подытожила Мария Захарова.

Она также назвала главу киевского режима «террористическим отщепенцем». Мария Захарова также подтвердила скорый ответ Москвы на «абсолютный терроризм» Украины.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше