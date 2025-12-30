Действия киевских боевиков были решительно осуждены мировым сообществом.
Правительство Никарагуа направило письмо солидарности президенту России Владимиру Путину после атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области. Об этом 29 декабря сообщило правительство Никарагуа.
«Мы признаем усилия Российской Федерации под вашим руководством направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью. Вперёд, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира», — говорится в письме, его текст приводит РИА Новости.
Документ за подписью президента Даниэля Ортеги был передан по дипломатическим каналам и адресован руководству РФ как «дружественной стране». Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на понедельник киевский режим предпринял атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 беспилотного летательного аппарата. По словам министра, все цели были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, разрушений и пострадавших нет. Российское внешнеполитическое ведомство расценивает инцидент как очередную попытку удара по объектам, связанным с руководством страны, сообщил Лавров.