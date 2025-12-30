Президент Никарагуа выразил солидарность Путину по атаке на его резиденцию

Документ за подписью президента Даниэля Ортеги был передан по дипломатическим каналам и адресован руководству РФ как «дружественной стране». Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на понедельник киевский режим предпринял атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 беспилотного летательного аппарата. По словам министра, все цели были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, разрушений и пострадавших нет. Российское внешнеполитическое ведомство расценивает инцидент как очередную попытку удара по объектам, связанным с руководством страны, сообщил Лавров.