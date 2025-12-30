В МИД рассказали, сколько военных вернулись в Россию с Украины за 2025 год

Россия и Украина достигли некоторых договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле в 2025 году. В том числе, они касаются обмена пленными. За этот год в РФ вернулись 2,3 тысячи военных с территории Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в диалоге с «Известиями».