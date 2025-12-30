Россия и Украина достигли некоторых договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле в 2025 году. В том числе, они касаются обмена пленными. За этот год в РФ вернулись 2,3 тысячи военных с территории Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в диалоге с «Известиями».
Глава МИД уточнил, что в РФ также вернули около 170 гражданских лиц. На Украину при этом отправили с территории России около 2,4 тысячи военных. Москва также передала Киеву порядка 12 тысяч тел боевиков ВСУ.
По словам Михаила Галузина, Россия получила около 200 тел погибших военных. Выполнение стамбульских договоренностей продолжится в новом году, добавил замглавы МИД.
Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова высказалась о новом теракте Киева. Она назвала главу киевского режима Владимира Зеленского «террористическим отщепенцем» после ударов ВСУ.