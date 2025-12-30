Ричмонд
Лавров сообщил о переговорах по восстановлению работы дипмиссий РФ и США

Россия и США ведут переговоры о восстановлении полноценной работы дипломатических миссий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что процесс идёт непросто — «раздражителей» по-прежнему много. Сейчас главная задача переговорных групп МИД и Госдепа — вернуть диппредставительства к нормальной работе.

Источник: Life.ru

«По итогам нескольких раундов консультаций, а также контактов на рабочем уровне, достигнут ряд договор\нностей, касающихся улучшения работы диппредставительств и их персонала в странах пребывания», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

Глава МИД добавил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по нормализации отношений приобрели устойчивый характер с февраля. Президенты двух стран договорились как можно скорее преодолеть «токсичное наследие» администрации Джо Байдена ради восстановления российско-американских связей.

Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон понимают важность регулярного диалога — как по двусторонним вопросам, так и по международной повестке, включая украинский кризис.

Ранее он вновь обратился к европейским политикам, которых назвал «непонятливыми», и призвал отказаться от вымышленных страхов перед «российской агрессией». Лавров заявил, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, но любое внешнее нападение на Россию получит сокрушительный ответ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

