Лавров сообщил о переговорах по восстановлению работы дипмиссий РФ и США

Ранее он вновь обратился к европейским политикам, которых назвал «непонятливыми», и призвал отказаться от вымышленных страхов перед «российской агрессией». Лавров заявил, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, но любое внешнее нападение на Россию получит сокрушительный ответ.