Telegraph: Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Колоссальная разница в приеме президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского по прилете в США вызвала обиду у главы киевского режима, сообщает британское издание Telegraph.

Источник: AP 2024

«Путина в августе встретили в Соединенных Штатах с большой помпой, когда господин Трамп ждал его на красной ковровой дорожке на Аляске. Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским», — указывается в материале.

В воскресенье во Флориде состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Газета Financial Times подчеркнула, что надежды главы киевского режима от встречи не оправдались. Во время переговоров глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.

15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

