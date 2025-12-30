Нетаньяху хочет вручить Трампу самую престижную премию: вот о какой награде речь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен вручить американскому лидеру Дональду Трампу престижную награду. Речь идёт о Премии Израиля, которая ранее не вручалась иностранцам. Об этом информирует канцелярия главы израильского правительства.
«Премьер-министр Нетаньяху и министр образования Йоав Киш объявили президенту США Трампу о своем решении наградить его Премией Израиля за уникальный вклад в еврейский народ», — сказано в релизе.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, после которых заявил, что Израиль полностью выполняет свои обязательства по поддержанию мира на Ближнем Востоке. Переговоры прошли во время визита Нетаньяху в США.
Тем временем директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров высказал предположение, что война между Израилем и Ираном в 2026 году неизбежна.