Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху хочет вручить Трампу самую престижную премию: вот о какой награде речь

Нетаньяху: Трамп первым из иностранцев получит Премию Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен вручить американскому лидеру Дональду Трампу престижную награду. Речь идёт о Премии Израиля, которая ранее не вручалась иностранцам. Об этом информирует канцелярия главы израильского правительства.

«Премьер-министр Нетаньяху и министр образования Йоав Киш объявили президенту США Трампу о своем решении наградить его Премией Израиля за уникальный вклад в еврейский народ», — сказано в релизе.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, после которых заявил, что Израиль полностью выполняет свои обязательства по поддержанию мира на Ближнем Востоке. Переговоры прошли во время визита Нетаньяху в США.

Тем временем директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров высказал предположение, что война между Израилем и Ираном в 2026 году неизбежна. Почему он пришёл к такому выводу и о других политических прогнозах экспертов на 2026 год читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше