«Это в любом случае процесс, растянутый по времени. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц», — заявил он «Известиям».
Галузин уточнил, что Москва передала Киеву около 12 тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Украинская сторона вернула Москве порядка 200 тел. Этот процесс продолжится.
Ранее Михаил Галузин заявил, что на Украине до сих пор насильно удерживают 12 россиян. Это люди, которых угнали из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион.
