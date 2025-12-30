Трампу грозит «новый Вьетнам» в Венесуэле

По словам Рид, возможная силовая операция против Каракаса не имеет ни правового, ни политического оправдания и создаст риски для всего региона. Она подчеркнула, что военная эскалация под предлогом борьбы с наркоторговлей может обернуться долгосрочным конфликтом с непредсказуемыми последствиями. «Американский президент Дональд Трамп сделает огромную ошибку, если объявит войну Венесуэле», — заявила она в беседе с РИА Новости.