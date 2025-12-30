Россия вернула 2,3 тысячи военных по стамбульским договоренностям

В результате достигнутых в Стамбуле в 2025 году договорённостей с Украиной Россия вернула на родину около 2,3 тысячи военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.