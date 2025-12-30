Ричмонд
Россия вернула 2,3 тысячи военных по стамбульским договоренностям

В результате достигнутых в Стамбуле в 2025 году договорённостей с Украиной Россия вернула на родину около 2,3 тысячи военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц.

В результате достигнутых в Стамбуле в 2025 году договорённостей с Украиной Россия вернула на родину около 2,3 тысячи военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что выполнение стамбульских договорённостей является процессом, растянутым во времени, но тем не менее привёл конкретные цифры.

По словам дипломата, украинская сторона в рамках тех же договорённостей вернула около 2,4 тысячи своих военнослужащих и также порядка 170 гражданских.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала Зеленского «террористическим отщепенцем».

