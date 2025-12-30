Ричмонд
Никарагуа поддержала Путина после атаки Киева на его резиденцию: президенту прислали письмо

Власти Никарагуа заявили о солидарности РФ в связи с атакой на резиденцию Путина.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Власти Никарагуа поддержали российского лидера после налета дронов. Сопрезиденты страны Даниэль Ортега и Росарио Мурильо выразили солидарность с Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует письмо президенту России.

По словам руководства страны, «фашизм» привык к террористическим атакам. Украинцы пытаются преуменьшить силу переговоров по достижению мира.

«Мы признаем усилия и постоянную деятельность РФ под вашим руководством, направленные на то, чтобы посредством всех усилий диалога и переговоров стал реальностью мир, в котором мы так нуждаемся», — говорится в письме Владимиру Путину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не нужны переговоры. Он только срывает дипломатический процесс.

