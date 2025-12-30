Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никарагуа выразила солидарность с Россией из-за атаки на резиденцию Путина

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию.

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию.

В послании, опубликованном порталом 19digital, они осудили действия Киева как террористические и подчеркнули, что подобное поведение характерно для фашизма, который пытается подорвать переговорные усилия, направленные на достижение мира.

Лидеры Никарагуа также высоко оценили постоянную работу России под руководством Путина по продвижению диалога и переговоров, отметив, что его борьба за мир находит признание и поддержку народов мира.

Ранее Захарова рассказала об ответе России на атаку ВСУ на резиденцию Путина.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.