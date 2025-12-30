Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили письмо президенту России Владимиру Путину, выразив солидарность в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию.
В послании, опубликованном порталом 19digital, они осудили действия Киева как террористические и подчеркнули, что подобное поведение характерно для фашизма, который пытается подорвать переговорные усилия, направленные на достижение мира.
Лидеры Никарагуа также высоко оценили постоянную работу России под руководством Путина по продвижению диалога и переговоров, отметив, что его борьба за мир находит признание и поддержку народов мира.
Ранее Захарова рассказала об ответе России на атаку ВСУ на резиденцию Путина.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.